Premiere ist am Samstag, 30. März, um 16 Uhr am Ettlinger Dickhäuterplatz, dann tägliche Vorstellungen bis 14. April, jeweils um 16 Uhr. Am Dienstag, 2. April, findet wegen Filmaufnahmen keine Vorstellung statt. Tickethotline unter (01 72) 72 92 093, weitere Informationen unter circusbely.de.