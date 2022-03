vom Wetter verwöhnt

Verkaufssonntag und Autoschau: Aufbruchsstimmung und ausgeprägte Kauflaune in Ettlingen

Am verkaufsoffenen Sonntag brummte es so richtig in der Ettlinger Altstadt. Was in neu eröffneten Geschäften, bei der E-Autoberatung oder auch beim kinderlieben Leierkastenmann los war.