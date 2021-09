Brand in Waldbronn: 200.000 Euro Sachschaden – 30 Menschen in Sicherheit gebracht

Eine Gartenhütte, die als Sauna genutzt wurde, hat in Waldbronn-Reichenbach in der Nacht aus auf Samstag gegen halb zwei gebrannt. Laut Polizei Karlsruhe bereitete sich das Feuer in der Stuttgarter Straße schnell aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befand sich einem Polizeisprecher zufolge niemand in der Sauna.

Zur Sicherheit wurden 30 Bewohner aus umliegenden Gebäuden in Sicherheit gebracht. Sie wurden in einer Gaststätte in der Nähe betreut.

Feuer beschädigt umliegende Gebäude

Durch die Flammen und die große Hitze wurden Hausfassaden und Rollläden der angrenzenden Wohngebäude beschädigt. Die Freiwilligen Wehren Waldbronn und Ettlingen waren mit 54 Einsatzkräften vor Ort und hatten den Brand erst in den frühen Morgenstunden endgültig unter Kontrolle.

Bei den Löscharbeiten verletzten sich zwei Feuerwehrkräfte leicht. Zwei Bewohner einer in Mitleidenschaft gezogenen Wohnung mussten vorübergehend anderweitig untergebracht werden, alle anderen konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.