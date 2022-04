Nichts geht mehr. Die Frist, als Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Waldbronn anzutreten, ist abgelaufen. Bis Mittwoch, 18 Uhr, blieb Zeit, sich zu bewerben. Die Bewerbungsfrist selbst begann am 12. Februar.

Am letzten Tag der Bewerbungsfirst fand sich mit Andreas Fauth-van Dyk (parteilos) Kandidat Nummer 6 ein. Weitere Kandidaturen gingen nach Auskunft von Nick Lamprecht von der Gemeindeverwaltung bis 18 Uhr nicht mehr ein. Damit würden folgende Kandidaten gerne die Nachfolge von Bürgermeister Franz Masino (parteilos) antreten.

In dieser Reihenfolge reichten die Kandidaten auch ihre offizielle Bewerbung im Rathaus ein: Stefan Seifert (parteilos), Marc-Yaron Popper (FDP-Mitglied), Sebastian Haag (SPD-Mitglied), Patrick Nitsch (parteilos); Christian Stalf (CDU-Mitglied) und Andreas Fauth-van Dyk (parteilos). Die BNN werden in den nächsten Tagen die einzelnen Bewerber um den Chefsessel im Rathaus vorstellen.

Endgültige Zulassung der Bewerber für die Bürgermeisterwahl Waldbronn steht noch aus

Am kommenden Dienstag tritt um 10 Uhr der Gemeindewahlausschuss im Rathaus zusammen. Er wird über die endgültige Zulassung der Bewerber entscheiden. Zumeist handelt es sich dabei um eine formale Angelegenheit. Stand heute ist kaum damit zu rechnen, dass der Ausschuss einen Bewerber ablehnt. Die Sitzung des Gemeindewahlausschusses ist öffentlich.

Gewählt wird in Waldbronn zunächst am 8. Mai. Erhält an diesem Wahltag keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, gibt es am 29. Mai eine Neuwahl. Für einen Wahlsieg reicht dann die einfache Mehrheit. Gelegenheit, die Bewerber, ihre Ideen und Vorstellungen kennenzulernen – ihnen auf den sprichwörtlichen Zahn zu fühlen – bieten drei von der Gemeinde organisierte Vorstellungsrunden.

Diese sind am 28. April im Kurhaus, am 29. April in Etzenrot im Gesellschaftshaus und am 2. Mai in Busenbach in der Schulturnhalle. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Die Veranstaltung im Kurhaus wird online live übertragen.

Mittlerweile verschickt sind laut Gemeindeverwaltung die Wahlbenachrichtigungen. Das freilich ohne Stimmzettel. Die werden nach dem abschließenden Votum des Wahlausschusses gedruckt.

Die Briefwahlunterlagen, teilte die Verwaltung weiter mit, könnten erst ab dem 25. April versendet werden.