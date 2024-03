Curvy-Model in Waldbronn: Ihr Herz schlägt nicht nur für Mode

„London. Mailand. Paris. Waldbronn.“ steht in großen, glitzernden Buchstaben auf einem T-Shirt. Was auf den ersten Blick nicht unbedingt passend erscheint, ist dabei besonders am vergangenen Wochenende ganz aktuell. Vergleichbar den Modeshows in den europäischen Metropolen dreht sich im Reichenbacher Modeladen Impuls nämlich alles um unterschiedlichste Kleidungsstücke und den richtigen Stil.

Mit einer wechselnden, lebendigen Schaufensterpuppe sowie einem DJ wird dort das fünfjährige Bestehen des Bekleidungsgeschäftes gefeiert. Bei den bunten Klamotten, den vielen Menschen und der Musik kann man dabei leicht den Überblick verlieren.

Modenschau in Waldbronn-Reichenbach

Anuschka Miccoli passiert das jedoch nicht. Und aufgrund ihrer Körpergröße und den zum Teil schrillen Kleidungsstücken, die sie trägt, kann man sie kaum übersehen. Etwa 15- bis 20-mal habe sie sich heute schon umgezogen, sagt Miccoli am späten Samstagnachmittag.

Immer mit Kleidungsstücken aus dem Laden, die sie nach ihren eigenen Vorstellungen miteinander kombiniert. „Ich will damit zeigen, was alles möglich ist“, sagt sie. Das kommt bei den anderen Ladenbesuchern an, denn Miccoli weiß, was sie macht.

Ein schönes Outfit gibt einem Selbstvertrauen. Anuschka Miccoli

Curvy-Model

Seit sie 14 Jahre alt ist, steht Miccoli nämlich auf der Bühne und präsentiert Mode. „Als ein Model ausgefallen ist, wurde ich spontan angesprochen, ob ich bei einem Shooting dabei sein will“, sagt die Deutsch-Italienerin über die Anfänge ihrer Modelkarriere. Über die Jahre hat sie so ein Gespür für Mode entwickelt, das sie heute an die Kunden weitergeben will.

Als Curvy Model zeigt sie dabei, dass man auch schöne Kleidung finden kann, wenn man keine Standardmaße hat. „Ein schönes Outfit gibt einem Selbstvertrauen“, sagt Miccoli und appelliert an alle Frauen, den für sich passenden Stil zu finden und ihn zu zeigen.

Breites Spektrum für sehr kleine und sehr große Größen

Das ist jedoch mitunter gar nicht so einfach. „Curvys müssen oft schlichte Standardmode tragen“, sagt Beate Allion, die Besitzerin des Impuls Ladens. Aber auch sehr kleine Größen zu finden sei schwierig. Daher hat sie sich zur Aufgabe gemacht, ein breites Spektrum an Kleidergrößen anzubieten, damit alle „coole modische Outfits“ finden können, die alles andere als langweilig sein müssen.

Und um zu zeigen, was alles möglich ist, hat Allion Anuschka Miccoli angesprochen. Die zwei Frauen kennen sich schon länger und das Plus-Size-Model war bereits bei der Eröffnung des Ladens vor fünf Jahren da. „Die Entwicklung hin zu bunter Mode für alle geht seitdem in die richtige Richtung“, sagt Micolli.

Schlagersängerin für „Schwabitolo“

Für sie ist das besonders positiv, denn Miccoli steht nicht nur als Model vor der Kamera. Inzwischen ist sie auch als Moderatorin sowie Schlagersängerin aktiv. So moderiert sie unterschiedliche Modeshows und Musiksendungen. Das Herzensprojekt der Powerfrau ist aber das Singen. Auch wenn sie in einem musikalischen Umfeld aufgewachsen ist, war der Weg, selbst Lieder aufzunehmen, kein geradliniger.

Nach dem Abitur hat Miccoli zunächst Betriebswirtschaftslehre studiert und dann als Werbekauffrau gearbeitet. Später war sie noch in der Telekommunikation und im Immobilienbereich tätig. Seit 2013 schreibt sie auf ihren Reisen nun Texte und Melodien. Für ihre besondere Musikrichtung, die sich aus ihrem italienischen Vollblut und schwäbischem Humor zusammensetzt, hat sie ein eigenes Wort kreiert. „Schwabitolo“ nennt sie ihre Musik.

Musik soll begeistern und inspirieren

Ihr Anspruch bei der Musik, die sie macht, ist dabei immer, die Leute zu begeistern und „erhellende Funken in die Welt zu setzen“. „Das geht mit Schlager am besten“, sagt die Sängerin, die damit genau das macht, was sie am liebsten tut.

„Folge deinem Herzen“, gilt für die Macherin ohnehin als Lebensmotto, das sie gerne anderen mit auf den Weg gibt. Frauen würden darauf inzwischen immer mehr achten und verstärkt auf ihr Wohl schauen, sagt Miccoli. Sie hält das für eine gute Entwicklung. Dass alle Frauen machen dürfen und sollen, was sie für richtig halten, hat für Miccoli aber auch Grenzen.

„Lasst den Männern bestimmte Sachen, die sie einfach besser können“, sagt sie. Von festgeschriebenen Frauenquoten in unterschiedlichen Bereichen hält sie deshalb auch wenig. Vielmehr sei es wichtig, dass sich jeder seinen eigenen Stärken bewusst und auch erkennt, wenn jemand anderes etwas besser kann.