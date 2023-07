Die Talstraße in Waldbronn wird für den Durchgangsverkehr gesperrt

Neben der Pforzheimer Straße ist nun auch in der Talstraße in Waldbronn kein Durchkommen mehr. Dortige Geschäfte bleiben aber fußläufig erreichbar.

Da lässt sich fast schon von „Karlsruher Verhältnissen“ sprechen – verkehrstechnisch gesehen. Wohlgemerkt fast. Ganz so dramatisch wie in der Fächerstadt und Umgebung dürfte es in Waldbronn nicht werden. Gleichwohl wird nun nach der Pforzheimer Straße eine weitere wichtige Verkehrsschlagader in der Gemeinde ausgebremst.

Ab sofort ist die Talstraße zwischen der Hewlett-Packard-Straße bis etwa zur Albgaustraße auf einer Länge von ungefähr 150 Metern komplett gesperrt. Ein Abbiegen in die Straße „Im Rück“ ist dann auch nicht mehr möglich. Die Straßensperrung wird aller Voraussicht über die Sommerferien bis zum 16. September andauern.

Gemeinderat besteht auf Bau des Kreisverkehrs

Grund für die Sperrung ist der Bau eines Kreisverkehrs in diesem Bereich. Bauherr ist Aldi Süd. Bei den Verhandlungen mit dem Discounter-Riesen über die bauliche Entwicklung entlang der Talstraße (gegenüber von Rück II) legte die Gemeinde Wert auf den Bau des Kreisels.

Damit soll der zu erwartende Anstieg des Verkehrs in der dann links wie rechts dicht bebauten Talstraße besser abfließen. Zur Erinnerung: Aldi Süd und die Werner Bau bauen dort drei Versorgungsmärkte und 115 Wohnungen.

Örtliche Umleitung ist ausgeschildert

Örtliche Umleitungen sind ausgeschildert. Die von der Komplettsperrung betroffenen Geschäfte sind fußläufig weiterhin gut zu erreichen.

Nicht ganz so folgenschwer wie die Sperrung der Pforzheimer Straße im Ortsteil Reichenbach bewertet das Rathaus die Talstraßen-Sperrung. Schließlich könne die Straße bis zu den Absperrungen bei der Hewlett-Packard-Straße beziehungsweise bis zur Albgaustraße angefahren werden. Die Albgaustraße bleibt als Umleitungsstrecke offen.

Abgesehen davon bliebe die Talstraße je nach Baufortschritt ja „nur“ für zehn bis zwölf Wochen im besagten Bereich gesperrt. Deutlich länger dauert, wie berichtet, übrigens die Sanierung der Pforzheimer Straße und die damit verbundenen Sperrungen im Zuge der unterschiedlichen Bauphasen. Die Gesamtarbeiten werden sich weit bis ins nächste Jahr hinein erstrecken.