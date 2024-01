Polizisten haben am frühen Freitagmorgen einen 30-jährigen Mann in Waldbronn-Reichenbach vorläufig festgenommen, der unverschlossene Pkw geöffnet und daraus Gegenstände gestohlen hat und ermittelt in einem weiteren Fall in Karlsbad-Langensteinbach. Die Polizei teilte mit, dass eine Zeugin gegen 4.50 Uhr in der Merkurstraße in Waldbronn-Reichenbach zwei dunkel gekleidete Personen bemerkte, die aus Richtung des Dobelwegs kamen und offenbar versuchten, unverschlossene Fahrzeuge zu öffnen.

Einen der Täter fand die Polizei mit seinem Diebesgut wenig später

Bei der daraufhin eingeleiteten Fahndung kontrollierte eine Polizeistreife einen der beiden Tatverdächtigen in der Pforzheimer Straße und nahm ihn anschließend vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen beschlagnahmten die Beamten Gegenstände, die vermutlich Diebesgut sind. Der zweite Verdächtige konnte der Fahndung entkommen.

In Karlsbad-Langensteinbach meldete ein Zeuge der Polizei bereits gegen 4.30 Uhr zwei schwarz gekleidete männliche Personen, die offenbar versuchten, in eine Bäckerei in der Hirtenstraße einzubrechen. Die unbekannten Täter ergriffen daraufhin sofort die Flucht.

Ob ein Zusammenhang zwischen dem versuchten Einbruch und den mutmaßlichen Diebstählen aus Fahrzeugen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas verdächtiges beobachtet haben und mögliche Geschädigte bittet die Polizei, sich unter (0 72 43) 3 20 00 zu melden.