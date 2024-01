Unbekannte steigen in Wohnhaus in Zaisenhausen ein

Durch die Terrassentür sind Einbrecher zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag in ein Einfamilienhaus in Zaisenhausen eingestiegen. Es ist noch nicht bekannt, ob sie etwas stahlen.

Einbrecher sind zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 10.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Zaisenhausen eingestiegen. Die Polizei teilte mit, dass die Täter in das Wohnhaus in der Bahnbrückener Straße gelangten, indem sie die Terrassentür aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen und flüchteten anschließend unerkannt.

Diebstahl- und Sachschaden sind noch unbekannt

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen bittet die Polizei, sich unter (0 72 52) 5 04 60 zu melden.