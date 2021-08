Discounter Aldi will Millionen in Waldbronn investieren

Der Discounter Aldi Süd plant in Waldbronn ein Millionenprojekt. Dort sollen Einkaufsmärkte und 115 Wohnungen entstehen. Doch nicht alle sind begeistert. Denn für den Bau müssen Bäume gefällt werden.

Kritik am Bauprojekt

Demnächst rollen Abrissfahrzeuge, Bagger und andere Baustellenfahrzeug entlang der Waldbronner Talstraße an. Dort entsteht in unmittelbarer Nähe zum Neubaugebiet Rück II eine weitere Großbaustelle. Aldi Süd beginnt mit seinem Immobilienprojekt, so der interne Arbeitstitel des Vorhabens.

Es soll sich dabei laut Pressestelle des Unternehmens um eines der größten Bauvorhaben von Aldi in Baden-Württemberg handeln. Errichtet wird auf einer Fläche von rund 12.000 Quadratmetern (Talstraße 10) ein Wohn- und Geschäftskomplex. 115 Wohnungen sind geplant, eine größere Aldi-Filiale, ein Drogeriemarkt und ein Rewe-Markt.

Über die Kosten machte der Discounter auf Anfrage keine Angaben. Bei der Größenordnung dürfte es sich um einen deutlich zweistelligen Millionenbetrag handeln.