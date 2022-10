Saison lässt sich überraschend gut an

Disko auf Schlittschuhen vereint Generationen im Eistreff Waldbronn

Wie ist der Eistreff Waldbronn in die neue Saison gestartet? Einschränkungen gibt es erstmals seit Corona keine, Läufer kommen teils von weit her. Und bald wohl auch noch viel öfter aus Karlsruhe: Die Großstadt gleich nebenan hatte seit der Schließung der Eislaufhalle am Heidesee nur noch die Eiszeit am Schloss zu bieten, und die wird nun aus Energiespargründen zur Rollschuhbahn.