Nicola Angelo strahlt übers ganze Gesicht. Neben ihm steht jemand, von dem er schon einiges gehört hat, verbunden mit dem Wunsch, einmal mit ihm zusammen in dessen Küche arbeiten zu können.

Und nun ist dieser Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen. Der 21-Jährige befindet sich mitten in der Küche des Waldbronner Schwitzer’s – und das zusammen mit Sternekoch Cédric Schwitzer.

„Ich wollte mich vor ein paar Monaten dort bewerben. Einfach mal die Küche kennenlernen. Sei es auch nur für einen Tag. Aber ich habe mich nicht getraut“, verrät Nicola. Da bedurfte es schon eines anderen Weges – in Form eines Gutscheins.

Nicola macht derzeit eine Ausbildung im Karlsruher „Gasthaus & Kneipe Schwarzer Kater“ zum Fachpraktiker Küche. Früher hieß das Beikoch.

Nicola Angelo war eines der ersten Kinder der Karlsruher „Arche“

Das allein dürfte kaum ein Grund sein, in der Küche des Schwitzer’s einen lehrreichen und spannenden Tag zu verbringen. Nicola erhielt den Gutschein als Geschenk.

Entworfen hat den der Sternekoch selbst – bei der Jubiläumsfeier „10 Jahre Kinder und Jugend Arche“. Über Susanne Binder, die Kontakte zur Arche und zur Familie Schwitzer hat, kam die Verbindung zustande.

Jetzt steht der junge Mann in der Küche. Locker. Entspannt. Und wissbegierig. Vor gut zehn Jahren war er eines der ersten Kinder, um die sich die Arche kümmerte.

Der Zehnjährige fiel der Arche-Gründerin Sibylle Beck auf. Damals befand sich der künftige Verein allenfalls noch in seinen Anfängen. Inzwischen ist daraus eine etablierte Einrichtung geworden.

Die Arche und ihre Mitarbeiter, darunter etliche Ehrenamtliche, nehmen sich „Kinder in emotionaler und finanzieller Not“ an. Kurzum: Es geht um Kinder, um die sich ansonsten kaum jemand kümmern geschweige denn sorgen würde.

Die „Arche“ in Karlsruhe finanziert ihr Angebot über Spenden

„Wir finanzieren uns über Spenden“, berichtet Arche-Mitarbeiterin Katharina Große bei ihrer Stippvisite in der Schwitzer’s Küche. Das vielfältige, auf Freiwilligkeit fußende Angebot – vom regelmäßigen Mittagessen bis zur Förderung der persönlichen Entwicklung – richtet sich an betroffene Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahre. „Zurzeit betreuen wir 27 Kinder“, so Große weiter.

Seinen Weg, vom Straßenkind zum engagierten und begeisterten Auszubildenden, hat Nicola bislang erfolgreich beschritten. „Für mich war die Arche ein Zuhause. Und ja, der schönste Ort meiner Kindheit“, erzählt er

Währenddessen bereitet er einen Mitternachtssnack für eine Gesellschaft im Schwitzer’s in Waldbronn zu. Danach geht es an Kartoffel-Flan und andere Köstlichkeiten.

Für mich war die Arche ein Zuhause. Und ja, der schönste Ort meiner Kindheit Nicola Angelo, ehemaliges Kind der „Arche“

Tim Rummel, ein erfahrener Koch in der Sterne-Küche, steht dem jungen Mann mit Rat, Tat und konkreten Anweisungen zur Seite. Auch Cédric Schwitzer schaut ab und zu vorbei.

Nicola kann gar nicht genug bekommen. Sobald er eine Arbeit erledigt hat, fragt er schon nach der nächsten Aufgabe. Und das Strahlen in seinem Gesicht will obendrein nicht enden.