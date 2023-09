Torsten Ret (52) ist seit 2010 Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Waldbronn-Karlsbad.

Am Sonntag leitet er um 10 Uhr den Gottesdienst in der Reichenbacher Kirche St. Wendelin.

Ret

Die Tradition gibt es ursprünglich in allen Kulturen. Der Gedanke basiert darauf, dass man bei der Ernte nicht alles selbst in der Hand hat. Wir sind abhängig von Regen, Sonne, Wärme. Bei Erntedank besinnen wir Christen uns darauf, dass es eine größere Macht gibt, Gott als der Schöpfungsurheber. Es geht also darum, Danke zu sagen, für das, was uns geschenkt wurde.