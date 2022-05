Parkplatzmisere in der Pforzheimer Straße

Warum das Polizeirevier Ettlingen noch immer Baustelle ist

Die Renovierung des Polizeireviers in Ettlingen kommt nicht voran. In einer ohnehin angespannten Parkplatzsituation in der Innenstadt fallen dadurch noch immer öffentliche Stellplätze weg. Viele sind deswegen verärgert.