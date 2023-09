Südwest-Verlage sind enttäuscht von Medienpolitik: „Fünf nach zwölf“

Die Zeitungsverlage in Baden-Württemberg fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. „Es findet keine richtige Medienpolitik statt“, beklagt der Vorsitzende des Verbands Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV), Valdo Lehari.

Im Interview mit Roland Freund von der Deutschen Presse-Agentur (dpa) äußert er auch klare Erwartungen an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

Der Verband trifft sich an diesem Freitag zu seiner Jahrestagung in Ettlingen.

Für kleine und mittlere Verlage ist KI eine größere Herausforderung, da man Spezialisten braucht, die das auch beherrschen. Die großen Medienhäuser tun sich damit im Transformationsprozess zwangsläufig leichter, und damit sind sie auch stärker mit KI beschäftigt. Wir stehen auf dem Standpunkt: KI kann man nicht verhindern, das ist ein Thema aktiver Gestaltung. Zugleich muss der rechtliche Rahmen klar sein in der EU und in Deutschland. Nur als Beispiel das Urheberrecht: Wem gehört der Artikel, wenn KI verwendet wurde?Das Entscheidende ist, dass der Absender ein Mensch sein muss, ein ausgebildeter Redakteur. Dann haften wir für die Inhalte und stehen auch dafür. Wir beschäftigen uns gerade mit einer Art „Absender- oder Vertrauens-Siegel“: Das sind Inhalte, die kommen von unseren Redakteuren. Das ist menschengemacht und von Menschen verantwortet.

Valdo Lehari jr. (70) steht seit gut zwei Jahrzehnten an der Spitze des VSZV. Er sitzt zudem als Ehrenmitglied im Vorstand des Bundesverbandes BDZV. Lehari ist Verleger und Geschäftsführer des „Reutlinger General-Anzeigers“. Der VSZV ist die Interessenvertretung der baden-württembergischen Tageszeitungsverlage. Dem Verband gehören 49 von 50 selbstständigen Tageszeitungsverlagen im Südwesten an und eine Redaktionsgesellschaft. Lehari ist auch stellvertretender Vorsitzender des dpa-Aufsichtsrats.

Was fordern Sie von der Politik in dieser Situation?

Was erwarten Sie sich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk – besonders beim Streit um die Presseähnlichkeit? Im Kern geht es dabei um die Frage, ob Öffentlich-Rechtliche online zu textlastig sind und so zu sehr Zeitungsinhalten ähneln – was per Staatsvertrag untersagt ist.