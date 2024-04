Die Karlsruher können sich im Wahlkampf auf Politikprominenz freuen. Die SPD erwartet Kanzler Olaf Scholz. Und auch die CDU kündigt hohen Besuch an.

Die Karlsruher SPD hat es verraten: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt im Mai auf Wahlkampftour nach Karlsruhe. Und auch die CDU erwartet prominenten Besuch. Ursula von der Leyen hat ihr Kommen angekündigt. Dies teilt der Europaabgeordnete Daniel Caspary mit.

Am Mittwoch, 24. April, 19 Uhr ist eine Veranstaltung der CDU Baden-Württemberg mit der EU-Kommissionspräsidentin in der Eventhalle in der Karlsruher Griesbachstraße geplant. Die Besucher können den Austausch mit von der Leyen suchen.

Zum Gespräch bereit stehen zudem CDU-Kandidaten und Kandidatinnen. Angekündigt sind unter anderem der in der Region Karlsruhe beheimatete Daniel Caspary und der Europaabgeordneten Norbert Lins.

EU-Kommissionspräsidentin unterstützt CDU in Karlsruhe

Caspary erklärt: „Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Anliegen bei der Abendveranstaltung mit Ursula von der Leyen mit uns zu teilen.“ Die Europäische Union stehe vor großen Herausforderungen, von geopolitischen Fragen bis hin zum gemeinsamen Ziel, den Green Deal voranzutreiben. Die Bürger bekämen einen Blick hinter die Kulissen der Europäischen Union und Informationen zur Arbeit der CDU im Europäischen Parlament.

Ursula von der Leyen ist seit Dezember 2019 Präsidentin der Europäischen Kommission. Von 2005 bis 2009 war sie Bundesfamilienministerin, anschließend bis 2013 Bundesarbeitsministerin. Von 2013 bis 2019 übte sie das Amt der Verteidigungsministerin aus. Außerdem war sie zehn Jahre lang stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende.

Die Europawahl findet am 9. Juni parallel zur Kommunalwahl statt. Seit dieser Woche dürfen die Parteien und Gruppierungen im öffentlichen Raum plakatieren.