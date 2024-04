Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall in Karlsruhe schwer verletzt

Am Schwarzwaldkreuz kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem 74-jährigem Fahrradfahrer.

Zu einer Kollision zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Fahrradfahrer ist es am Montagmittag gegen 12.45 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 56-jährige Pkw-Fahrerin am Schwarzwaldkreuz in Karlsruhe von der Südtangente ab.

Beim Auffahren auf die Ettlinger Allee übersah die Autofahrerin einen 74-jährigen Fahrradfahrer. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer.

Fahrradfahrer wird nach Unfall in ein Krankenhaus gebracht

Hierbei stürzte der Radfahrer zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte den 74-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.