Gesünder als Supermarktfleisch - dennoch drohen Absatzprobleme bei Wildbret in der Region

Wildbret ist gesund. Gesünder jedenfalls als das Fleisch aus der Massentierhaltung. „Das Fleisch ist nicht nur geschmacksintensiv, es ist auch fettarm, weitgehend schadstofffrei und reich an wertvollen Proteinen “, sagt Lars Leitzbach.

Auch wenn es kein Wunder ist, dass der Besitzer des Östringer Wildbret-Handels „Hügelländer“ Werbung für Wildschwein- oder Rehbraten macht, so bestätigen doch auch die meisten Ernährungswissenschaftler, dass Wildfleisch bessere Nährwerte hat als vieles anderes, was auf deutschen Fleischtheken landet. Aber nicht nur das.

Artgerechte Haltung und keine Antibiotika

„Wildtiere erhalten keine Antibiotika, kein Mastfutter und sie leben bis zu ihrem Tod weitgehend artgerecht“, betont der Leiter des Forstbezirks Hardtwald, Bernd Schneble. Es sollte also leicht sein, Wild aus der Region an den Mann oder die Frau zu bringen. Und da in einem normalen Jagdrevier oder auch im Staatswald weit mehr Tiere erlegt werden als der einzelne Jagdpächter oder Förster und deren Jagdhelfer verspeisen können und das Tierschutzgesetz vorschreibt, dass man Tiere ohne triftigen Grund nicht töten darf, ist der Verkauf von Wildbret enorm wichtig.