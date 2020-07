Grüezi mit Indie

Wenige Worte und eingängige Beats - mehr brauchen Barbara und Aris von Peter Kernel aus der Schweiz und Kanada nicht für ihre Musik, irgendwo zwischen Indie und Alternative. Mit eigenwilligem Sound schaffte es die Band mit dem "Fest"-Eröffnungstitel "Men Of The Women" just gestern in die Alternative Charts.

