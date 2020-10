Hygienekonzepte werden in den Karlsruher Kneipen bisher gut eingehalten

Wenn es kälter wird, zieht es die Leute wieder nach drinnen. Das gilt auch für Kneipen und Restaurants. Gastwirte müssen deshalb dafür sorgen, dass Hygienekonzepte eingehalten werden. In Karlsruhe klappt das nach Einschätzung des Dehoga bislang sehr gut. Trotzdem prognostiziert der Verband den Gastwirten einen harten Winter.

Draußen sitzen ist in vielen Karlsruher Gastronomiebetrieben auch bei Temperaturen unter 20 Grad Celsius noch angesagt. Die Tische auf dem Ludwigsplatz und seinen Seitenstraßen sind am Freitagabend gut besetzt. In den Innenräumen der Kneipen und Restaurants befinden sich dagegen nur wenige Gäste.

Ist es die Angst vor einer Corona-Infektion, die die Leute nach draußen treibt, oder die letzte Chance auf einen einigermaßen lauen Herbstabend? „Wahrscheinlich beides ein bisschen“, sagen Jessica und Jan, die es sich mit wärmenden Outdoor-Jacken vor einem Lokal in der Erbprinzenstraße bequem gemacht haben.

Jubelschrei bleibt den KSC-Fans im Halse stecken

Drinnen und unter einer regendichten Zeltplane im Biergarten draußen machen es sich am Samstagnachmittag im Vogelbräu auch Fußballfans während des Spiels des Karlsruher SC gegen Regensburg bequem. Bereits am Eingangsbereich weisen Schilder des Gaststättenverbands Dehoga auf das Tragen von Masken beim Verlassen des Sitzplatzes hin.