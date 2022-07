Können Karlsruher unter 28 bald für 365 Euro pro Jahr durchs Land fahren?

Kinder und Jugendliche unter 22 und Auszubildende sowie Studierende unter 28 Jahren profitieren von dem Ticket. Auch Schülerinnen und Schüler, die außerhalb von Baden-Württemberg wohnen, dürfen das Ticket im Land nutzen, wenn sie hier zur Schule gehen. Studenten und Auszubildende über 21 dürfen das Ticket nur nutzen, wenn sie auch in Baden-Württemberg studieren oder hier ihre Ausbildung machen. Nur in Baden-Württemberg zu wohnen, ist in diesem Fall nicht ausreichend.