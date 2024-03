Ausstellung am Europaplatz

90 Werke zum Thema „Vorhänge“ sind beim Kunstpreis der Sparkasse Karlsruhe zu sehen

Vorhänge sind nicht nur ein Sichtschutz am Fenster. Die enorme Bandbreite dieses Begriffs vermitteln 90 Kunstwerke, die nun in der Sparkassen-Filiale am Europaplatz Karlsruhe gezeigt werden.