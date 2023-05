Ins Gespräch kommen

Alter Schlachthof in Karlsruhe: 57 Betriebe machen mit beim Tag der offenen Tür am 14. Mai

„Ausgeschlachtet“ lautet das Motto beim Tag der offenen Tür im Alten Schlachthof in Karlsruhe. Am 14. Mai erwartet Interessierte ein Einblick in Raumgestaltung, Architektur, Malerei und Grafik.