„Grüne und CDU glauben, die Öffentlichkeit für dumm verkaufen zu können“

Die SPD wittert Morgenluft angesichts steigender Umfragewerte für die Bundestagswahlen. SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch zeigt sich kampfeslustig bei einem Besuch in Karlsruhe.

Andreas Stoch, SPD-Landes- und Fraktionschef, tourt als Wahlkämpfer durchs Land und legte dabei eine Zwischenstation zum Interview in der BNN-Lounge in der Cantina Majolika auf dem Areal der traditionsreichen Majolika Keramikmanufaktur in Karlsruhe ein.

Demnächst startet Stoch in den Urlaub in die Toskana.

Vorher sprach er mit unserem Stuttgarter Korrespondenten Theo Westermann über den Wahlkampf, die Chancen von Olaf Scholz, die Lage in Afghanistan und die grün-schwarze Landesregierung.