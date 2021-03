Ärzte bereit, Impfstoff da - trotzdem dürfen keine Impfteams Karlsruher Erzieherinnen impfen

Die Leiterinnen einer katholischen Kita in Karlsruhe haben kurz vor dem Wochenende ihrer Wut über die Impforganisation Luft gemacht. Ihren Brandbrief haben mittlerweile auch andere Einrichtungen geteilt. Sie fordern den Einsatz Mobiler Teams, um effektiver voranzukommen.

Bettina Rüde und Sylvie Salmon sind stinksauer. Die Leiterin der katholischen Kita St. Klara und ihre designierte Nachfolgerin fühlen sich bei der Organisation von Impfterminen im Regen stehen gelassen.

Dabei könnte alles so einfach sein, berichten sie. Mit dem Verantwortlichen eines Mobilen Impfteams (MIT) hatten sie in der vergangenen Woche bereits gesprochen. Die Ärzte seien bereit, der Impfstoff sei auch da, so die Nachricht. Die katholische Kirche hatte angeboten, Gemeindezentren zur Verfügung zu stellen, um dort zentral auch die Mitarbeiter anderer Träger zu impfen.

Dann kam die Absage. Die Impfverordnung des Bundes lasse das nicht zu, so die Begründung.