Das Stück „Là“ sollte der attraktive Auftakt zur zweiten Festivalhälfte werden. Doch nun muss das Atoll-Festival in Karlsruhe kurzfristig den Ausfall vermelden.

Auf eine erfolgreiche erste Festivalwoche folgt ein harter Schlag: Beim Atoll-Festival im Karlsruher Kulturzentrum Tollhaus gibt es eine kurzfristige Absage. Aus Krankheitsgründen kann die französische Gruppe Baro D’Evel nicht anreisen. Die Aufführungen ihres Stücks „Là“ waren für Mittwoch und Donnerstag im großen Tollhaus-Saal geplant.

Wir hätten die Gruppe gern schon im vergangenen Jahr in Karlsruhe gehabt. Johannes Frisch

Tollhaus Karlsruhe

„Es wäre die Deutschland-Premiere eines international sehr gefragten Stücks gewesen“, erklärt Tollhaus-Sprecher Johannes Frisch die Dimension des Ausfalls. „Wir hätten die Gruppe gern schon im vergangenen Jahr in Karlsruhe gehabt.“ Weil das damals terminlich nicht klappte, habe man das nun ausfallende Gastspiel bereits vor zwölf Monaten vereinbart.

Atoll-Macher ziehen positive Bilanz der ersten Festivalhälfte

Die ersten fünf Festivaltage seien erfolgreich verlaufen, so Frisch. Es gebe einen großen Publikumszuspruch und die bislang gezeigten Produktionen seien sehr positiv aufgenommen worden.

Insgesamt wurden bislang sieben Produktionen in 13 Vorstellungen gezeigt. Highlights seien das berührende Stück „Empire of Fools“ der Cie Roikkuva aus der Schweiz und die innovative Jonglage-Show „Rollercoaster“ des Briten Wes Peden gewesen.

Artistik-Duo mit Krähe hätte besondere Facette zum Karlsruher Atoll-Festival gebracht

Das Gastspiel von Baro D’Evel hätte eine weitere besondere Facette ins Programm gebracht. „Dem Stück gelingt eine besondere Verbindung zwischen Bildender Kunst, Zirkus und Theater“, erklärt Frisch. Die strikt in Schwarz und Weiß gehaltene Produktion war angekündigt als hochpoetische Erzählung, die auf besondere Weise die Präsenz eines Tieres auf der Bühne einsetzt. Das französisch-katalanische Duo Camille Decourtye und Blai Mateu-Trias agiert in diesem Stück gemeinsam mit einer Krähe.

Zweite Festivalwoche im Tollhaus Karlsruhe mit mehreren Premieren

Programm gibt es dennoch reichlich in der zweiten Festivalhälfte vom 20. bis 24. September. So zeigt die Berliner Vertikalseil-Artistin die Uraufführung ihres Stücks „How to Island“, das sich mit dem Vergessen befasst (21. und 22. September).

Zwei Deutschland-Premieren steuern das schwedische Ensemble Circus I Love You und das niederländisch-belgische Duo Zinzi & Evertjan bei – letztere mit einer Tollhaus-Koproduktion.

Und nur noch wenige Tickets gibt es für die beiden Gastspiele von Bert Berg, der sich am Freitag und Samstag durch gefährliches Gelände bewegen wird: Aus mehr als 500 Mausefallen errichtet der Belgier eine Miniaturstadt, um sie auf den Händen laufend zu durchqueren.

Service

www.atoll-festival.de