Es ist eine Tradition, die sich nun auf ein Jubiläum hin bewegt. Bereits seit 24 Jahren gehört ein Konzert des Bundeswehr-Musikkorps zugunsten des Städtischen Klinikums zum Karlsruher Kulturprogramm. Auch diesmal fand das Frühjahrs-Galakonzert des renommierten Orchesters, das für glanzvolle Aufführungen von sinfonischer Blasmusik bekannt ist, im ausverkauften Konzerthaus Karlsruhe statt.

Konzert in Karlsruhe stand unter Motto „75 Jahre Demokratie lebendig“

Laut Bilanz des Klinikums erlebten rund 1.000 Besucherinnen und Besucher das Konzert unter der Leitung von Oberstleutnant Christian Weiper, der das Musikkorps seit 2022 leitet. Im Zentrum der Veranstaltung mit dem Motto „75 Jahre Demokratie lebendig“ stand ein neues Werk: die viersätzige Komposition „Deutsche Symphonie – 75 Jahre Demokratie“ von Guido Rennert.

Der Komponist ist auch Klarinettist des Musikkorps und zudem Spezialist für Neu-Arrangements. Unter anderem hatte er für den Großen Zapfenstreich zum Abschied von Angela Merkel aus dem Amt der Bundeskanzlerin den von ihr gewünschten Nina-Hagen-Hit „Du hast den Farbfilm vergessen“ für Blasorchester arrangiert.

Musikkorps der Bundeswehr bot sinfonische Blasmusik mit großer Bandbreite

Zu dem in Karlsruhe aufgeführten Programm hatte Rennert neben seinem eigenen Werk auch Bearbeitungen beigesteuert. Der Bogen reicht von der bekannten Ouvertüre zu Wagners Oper „Rienzi“ bis zu Rock- und Pop-Hits aus Deutschland. So erklangen im Konzerthaus beispielsweise „99 Luftballons“ von Nena oder „Rock You Like a Hurricane“ von den Scorpions.

Dem Publikum bescherte dies dementsprechend einen Abend mit einer großen musikalischen Bandbreite. Dem Städtischen Klinikum bescheren die jährlichen Gala-Konzerte des Bundeswehr-Musikkorps eine bedeutende Unterstützung, wie Marco Rösch vom Veranstaltungsmanagement erklärt.

Reinerlös kommt Kinderklinik Karlsruhe zugute

„Die Benefizkonzerte werden seit 24 Jahren mit der Bundeswehr initiiert, um unsere Kinderklinik mit Geldern zu unterstützen“, so Rösch. „Davon werden immer wieder medizinische und therapeutische Maßnahmen finanziert, für die sonst kein Geld vorhanden wäre.“ Deshalb freue man sich auch immer wieder über den großen Publikumszuspruch.

Wie hoch die diesjährigen Erlöse zugunsten der Franz-Lust-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie der Kinderchirurgischen Klinik sind, stehe noch nicht exakt fest, da die Abrechnungen der Veranstaltung noch nicht abgeschlossen seien. Man rechne mit einem Ergebnis im hohen vierstelligen Bereich.

Termine für Musikkorps-Konzerte stehen bis 2026 fest

Die vorherigen Konzerte hätten zusammengenommen einen Reinerlös von rund 117.000 Euro erbracht. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt, so Rösch. Bereits für die nächsten beiden Jahre stehen die Termine fest. Das in Siegburg bei Bonn stationierte Orchester gibt nach eigenen Ausgaben pro Jahr rund 50 Konzerte im In- und Ausland.

Das Jubiläumskonzert, mit dem das 25-jährige Bestehen der Kooperation mit dem Klinikum gefeiert werden kann, ist für den 11. März 2025 angesetzt. Im Jahr darauf wird das Musikkorps der Bundeswehr am 10. März 2026 in Karlsruhe gastieren.