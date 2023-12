Elektronik-Unternehmen Avnet in Stutensee-Spöck und die cab-Falkenberg-Stiftung spenden für „Wir helfen“ – aus Überzeugung.

Die BNN-Stiftung „Wir helfen“ hat kurz vor Weihnachten wieder einmal erfahren, wie groß die Hilfsbereitschaft in der Region ist. So wuchs das Spendenaufkommen in dieser Saison innerhalb von zwei Tagen um satte 33.000 Euro.

Die Elektronik-Firma „Avnet“ in Stutensee-Spöck unterstützt die Aktion „Wir helfen“ der Badischen Neuesten Nachrichten mit 3.000 Euro. Geschäftsführer Silvano Geissler und Produktionsdirektor Thilo Balb übergaben den symbolischen Scheck jetzt an den Leiter der Karlsruher Lokalredaktion, Stefan Proetel.

„Wir sind dankbar für die Zuwendung, die das Unternehmen unserem Hilfsprojekt seit mehreren Jahren zukommen lässt“, sagte Proetel und dankte den Firmenvertretern auch namens des BNN-Verlegers und Chefredakteurs Klaus Michael Baur.

In den vergangenen Jahren sei das Projekt immer mit etwa 180.000 Euro abgeschlossen worden, berichtete der Karlsruher BNN-Lokalchef. Im Jahr 2022 habe die Summe sogar mehr als 200.000 Euro betragen, die in soziale Unterstützungsprojekte geflossen seien. Es sei enorm wichtig, dass das Projekt „Wir helfen“ aus der Region der BNN unterstützt werde, um in dieser Region Gutes zu tun.

Seither sind wir jedes Jahr dabei. Danijela Stefanovic

Marketing Avnet

Den Kontakt zu den BNN und „Wir helfen“ hatte 2016 Danijela Stefanovic aus der Marketinggruppe der Firma geknüpft. „Ich habe in der Zeitung von der Aktion gelesen und bei uns den Vorschlag gemacht, dass wir uns daran beteiligen könnten“, so Stefanovic. Die Firmenleitung habe den Vorschlag angenommen. „Seither sind wir jedes Jahr dabei“, berichtete Stefanovic.

„Für karitatives Engagement haben wir ein Budget, das wir gezielt lokal ausschöpfen“, erläutert Geschäftsführer Geissler. Die weltweit operierende US-amerikanische Firma Avnet, die ein breites Spektrum an Produkten für die Elektrotechnik mit Bauteilen mit hoher Funktionalität herstellt und verbaut, will an allen ihren Strandorten ein Beispiel für Unterstützung geben.

„Leadership bedeutet, Vorbild zu sein“, betonte Geissler. Das Unternehmen engagiere sich für viele Aktionen, zum Beispiel für „Ärzte ohne Grenzen“.

Einen Tag zuvor spendete die cab-Jörg Falkenberg Stiftung 30 000 Euro über die Sparkasse Karlsruhe. Das dürfte in den Ohren von Hilfsbedürftigen und sozialen Einrichtungen wie Musik klingen. Stefan Proetel nahm den großen Spenden-Scheck aus den Händen von Constanze Falkenberg, der Witwe von Jörg Falkenberg, Klaus Bardutzky von der cab-Geschäftsleitung und Sparkassendirektor Lutz Boden entgegen.

Proetel bedankte sich herzlich im Namen der vielen Hilfsbedürftigen. „Viele Menschen brauchen Unterstützung“, sagte er. „Und es werden immer mehr.“ Das bereite Kummer.

Seit zwölf Jahren spendet die cab-Jörg Falkenberg Stiftung an die BNN-Spendenaktion „Wir helfen“. „Das sind jetzt insgesamt 360 000 Euro“, rechnete Lutz Boden von der Sparkassenstiftung „Gutes Tun“, dem Stifternetzwerk der Sparkasse Karlsruhe, vor.

Die Bedürftigen erhalten Gutscheine

Imponiert habe der Falkenberg Stiftung, dass die BNN-Spendenaktion „Wir helfen“ mit dem Caritasverband, dem Diakonischen Werk, dem Sozialen Dienst der Stadt, der Arbeiterwohlfahrt und dem Sozialdienst katholischer Frauen zusammenarbeite. Die Spenden werden in Form von Gutscheinen an die Bedürftigen weitergegeben. Das können Gutscheine für Lebensmittel, Hygieneartikel oder Kinderkleidung sein. Wenn ein technisches Gerät kaputt geht, können aber auch mal eine neue Waschmaschine oder ein Herd finanziert werden.

Der Stiftungsfond der cab-Jörg Falkenberg Stiftung umfasst die Förderzwecke“ Unterstützung hilfsbedürftiger Personen“, „Jugend- und Altenhilfe“, „Wissenschaft und Forschung“, „Tierschutz“, „Studentenhilfe“ und anderes.

Die Falkenberg Stiftung wurde 2012 unter dem Dach der Sparkassenstiftung „Gutes Tun“ eingerichtet. Anlass dafür war der tragische Unfalltod des langjährigen leitenden Mitarbeiters der Firma cab Produkttechnik, Jörg Falkenberg und seiner drei Kinder. Zunächst unterstützten die Inhaberfamilie, ,Familie Klaus und Alexander Bardutzky und Christina Freitag, zusammen mit den Mitarbeitern die Witwe Constanze Falkenberg.

„Wir helfen“ arbeitet mit verschiedenen Organisationn in Karlsruhe zusammen

Unter dem Eindruck dieser Erfahrung gründete die cab-Geschäftsleitung den Stiftungsfond. Die BNN-Spendenaktion „Wir helfen“ ist froh über jeden Euro, der in den Spendentopf fließt. Davon kommt jeder Cent bei bedürftigen Menschen an. Es gibt keinerlei Verwaltungskosten und die beteiligten Banken verzichten auf Gebühren.

Jede 13. Person in der Fächerstadt lebt unterhalb der Armutsgrenze und steht damit unter enormen Druck für die Bewältigung des täglichen Lebens. Laut Statistik nimmt die Altersarmut deutlich zu. Ältere Menschen mit kleiner Rente können sich Notwendigkeiten oft nicht leisten.

BNN-Lokalchef Stefan Proetel erinnerte bei der Spendenübergabe in der Sparkasse auch an das erfolgreiche Benefizkonzert der Modern Church Band Anfang Dezember. In 30 Jahren hat die BNN-Stiftung mehr als 3,5 Millionen Euro gesammelt.