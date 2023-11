Am 25. November 1973 herrschte auch in Karlsruhe Ruhe auf den Straßen. Wir suchen Menschen, die das Autoverbot damals erlebt haben.

Die Straßen leer gefegt, ohne Autos, Busse, Lkw: Am ersten autofreien Sonntag bietet sich den Menschen in Deutschland ein außergewöhnliches Bild. Der 25. November 1973 geht in die Geschichte ein. Die Bundesregierung hatte das bundesweite Fahrverbot wegen der Ölkrise angeordnet. Auch in Karlsruhe herrscht Stille.

Ein Bild des Stadtarchivs zeigt zum Beispiel die Anschlussstelle Durlach der A5 aus der Luft. Wo sonntags normalerweise Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange über den Asphalt in Richtung Süden oder Norden rollen, herrscht weitgehend Leere. Auch auf der querenden Durlacher Allee ist die Fahrbahn in beiden Richtungen frei.

Auf einem anderen Bild des bekannten Karlsruher Fotografen Horst Schlesiger sind zwei Polizisten zu sehen, die eine Autofahrerin in ihrem Opel Admiral kontrollieren. Die Szene spielt auf der regennassen Herrenalber Straße in Rüppurr, stadtauswärts kurz hinter der Kreuzung Allmendstraße. Auf dem Steg, der über die an diesem Sonntag leere Hauptverkehrsachse führt, betrachten vier Fußgänger die ungewöhnliche Szenerie.

Schicken Sie uns auch gerne Fotos aus Karlsruhe

Bestimmt erinnern sich noch viele von Ihnen an den Tag und an die nachfolgenden drei autofreien Sonntage im Dezember sowie die verhängten Tempolimits. Wie haben Sie diese Tage erlebt? Was haben Sie damals gemacht? Gehörten Sie vielleicht zu denjenigen Menschen, die mit einer Ausnahmegenehmigung am Steuer sitzen durften? Neben den Einsatzkräften – Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten – war es nur Ärzten, Frischware-Lieferanten und Taxifahrern erlaubt, Auto zu fahren.

Wie haben Sie sich gefühlt, was haben Sie beobachtet? Schreiben Sie uns! Erzählen Sie uns, ob Sie als Fußgänger oder Radfahrer mitten auf breiten Stadttraversen wie der Kriegs- oder der Karlstraße unterwegs waren. Und schicken Sie uns gerne Ihre Fotos oder Filme, die Sie damals in Karlsruhe gemacht haben. Wir wollen anhand Ihrer Schilderungen und Aufnahmen an die ungewöhnlichen Sonntage vor 50 Jahren erinnern.

Mit dem Autoverbot hatte die Bundesregierung auf die Ölkrise infolge des 20-tägigen Jom-Kippur-Kriegs zwischen Israel auf der einen und Ägypten und Syrien auf der anderen Seite reagiert.