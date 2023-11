Der Verkehr steht still am 25. November 1973 und an weiteren Sonntagen danach. Wir suchen Karlsruherinnen und Karlsruher, die uns ihre Erlebnisse schildern.

Leere Autobahnen, leere Bundesstraßen, leere Stadtstraßen: Der 25. November 1973 ging als erster autofreier Sonntag in der Bundesrepublik in die Geschichte ein. Grund für das Fahrverbot war die Ölkrise vor 50 Jahren infolge des Kriegs zwischen Israel auf der einen sowie Ägypten und Syrien auf der anderen Seite. Wir wollen an den 25. November 1973 und die weiteren autofreien Sonntage sowie Tempolimits damals aus Karlsruher Sicht erinnern.

Deshalb benötigen wir Ihre Mithilfe. Bestimmt erinnern sich noch viele von Ihnen an die außergewöhnlichen Sonntage vor 50 Jahren. Wie haben Sie diese Tage erlebt? Was haben Sie damals ohne Auto gemacht?

Oder waren Sie vielleicht einer derjenigen Menschen, die mit einer Ausnahmegenehmigung am Steuer sitzen durften? Neben den Einsatzkräften – Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste – war es nur Ärzten, Frischware-Lieferanten und Taxifahrern erlaubt, Auto zu fahren.

Waren Sie als Fußgänger auf Karlsruher Straßen unterwegs?

Was haben Sie beobachtet? Und was haben Sie dabei gedacht? Schreiben Sie uns! Erzählen Sie uns, ob Sie als Fußgänger oder Radfahrer auf Karlsruher Straßen unterwegs waren. Und schicken Sie uns gerne Ihre Fotos oder Filme, die Sie damals in Karlsruhe gemacht haben.

Bitte mailen Sie Ihre Texte und Bilder an redaktion.karlsruhe@bnn.de. Oder schicken Sie uns einen Brief an die Adresse: BNN-Stadtredaktion, Lammstraße 1-5, 76133 Karlsruhe.