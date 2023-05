Badische Meile läuft in Karlsruhe mit Tunnel und wieder ohne Medaillen

Wenige. Zum Meldeschluss am Mittwochabend gab es laut Webseite noch 64 freie Plätze für Läufer, 67 für Walker und 14 für Nordic Walker. Die LG Region Karlsruhe als Veranstalterin hat die Teilnehmerzahl auf 6.500 limitiert. Kurzentschlossene können sich noch bis eine halbe Stunde vor dem Start vor Ort anmelden. Teilnehmer können ihr Startnummern am Freitag zwischen 10 und 17 Uhr vor dem Beiertheimer Stadion sowie am Samstag von 14 bis 17 und Sonntag von 8 bis 9.45 Uhr in der Elisabeth-Selbert-Schule abholen.