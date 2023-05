Bayan Layla vom Staatstheater Karlsruhe mit Nachwuchs-Filmpreis geehrt

Große Auszeichnung für die junge Schauspielerin Bayan Layla vom Staatstheater Karlsruhe: Für ihre Hauptrolle in dem Kinofilm „Elaha“ erhielt sie in Berlin den New Faces Award der Zeitschrift „Bunte“.

Eine große Auszeichnung geht an die am Badischen Staatstheater Karlsruhe engagierte Schauspielerin Bayan Layla. Für ihre Rolle in dem Kinofilm „Elaha“ wurde sie in diesem Jahr mit dem New Faces Award als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet. Das teilte der Burda-Konzern in München mit.

Als bester Nachwuchsschauspieler wird Levy Rico Arcos aus Berlin für seine Rolle in dem Film „Sonne und Beton“ geehrt. Ebenfalls ausgezeichnet werden die Regisseurin Milena Aboyan („Elaha“), der Schauspieler Felix Kammerer („Im Westen nichts Neues“) und die Rapperin Ebru Düzgün alias Ebow. Der Preis wird jährlich von der Zeitschrift „Bunte“ vergeben.

In Syrien aufgewachsen, seit 2021 in Karlsruhe auf der Bühne

Bayan Layla kam zu Beginn der Spielzeit 2021/22 ins Karlsruher Schauspielensemble. Ihre bislang größte Rolle spielt sie in der Inszenierung „[Blank]“ von Schauspieldirektorin Anna Bergmann. Das viel beachtete Drama über häusliche Gewalt hatte im Februar 2022 Premiere. Die letzte Aufführung dieser Produktion findet am 4. Juni statt.

Außerdem ist sie aktuell in der ebenfalls von Anna Bergmann inszenierten Filmadaption „Toni Erdmann“ zu sehen (nächste Aufführungen am 19. Mai sowie 9. und 28. Juni). Bergmann erklärte, sie freue mich sehr für Layla: „Den Preis hat diese Ausnahmeschauspielerin absolut verdient.“

Den Preis hat diese Ausnahmeschauspielerin absolut verdient. Anna Bergmann, Schauspieldirektorin

Auf der Karlsruher Bühne wird sie nur noch in den Aufführungen der beiden genannten Produktionen zu sehen sein. Wie das Theater mitteilt, wurde ihr Ensemblevertrag auf ihren Wunsch inzwischen aufgelöst, um ihr mehr Freiraum für Dreharbeiten zu ermöglichen.

Geboren und aufgewachsen in Syrien, hatte Bayan Layla ein Studium der Architektur an der Universität Hama begonnen, bevor sie 2015 in ihrer Wahlheimat Leipzig erste Bühnenerfahrungen machte, heißt es in ihrer Kurzbiografie auf der Homepage des Staatstheaters.

Sie studierte Schauspiel an der Theaterakademie August Everding in München, ist Teil des ensemble-netzwerk und Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes.

Jury lobt „sensationelle schauspielerische Leistung“

Ausgezeichnet wurde Layla für ihre Hauptrolle in dem Kinofilm „Elaha“, der im Februar bei der Berlinale in der Reihe „Perspektive Deutsches Kino“ seine Premiere hatte. Das Drama ist die Abschlussarbeit der Regisseurin Milena Aboyan an der Filmakademie Baden-Württemberg.

Layla spielt darin eine 22-jährige Deutschkurdin, die vor ihrer Hochzeit ihre Jungfräulichkeit wiederherstellen will. In dem Drama „um die seelischen Nöte einer jungen Frau, um sexuelle Selbstbestimmung und um einen Clash zwischen Kulturen“, so die Jury des Preises, zeige Layla eine „sensationelle schauspielerische Leistung.“

Gelobt wird sie für „eine Selbstverständlichkeit im Spiel, gepaart mit großer schauspielerischer Varianz“. Diese Stärken zeichnen auch ihren Auftritt in „[Blank]“ aus.

Die Auszeichnungen des New Faces Award Film 2023 wurden bei einer Feier im Delphi-Filmpalast in Berlin vergeben, so die Mitteilung. Zu den früheren Preisträgerinnen der seit 1999 vergebenen Auszeichnung gehören Cosma Shiva Hagen, Jessica Schwarz, Sibel Kekilli, Hannah Herzsprung und Jasna Fritzi Bauer.