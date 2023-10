Bei „Karlsruhe gewinnt“ landen 10.000 Einkaufszettel im Lostopf

Sechs Wochen lief in Karlsruhe eine Gewinnaktion. Jetzt ziehen die Veranstalter eine Bilanz. Ihr Ziel ist, die City zusätzlich zu beleben.

Die City Initiative Karlsruhe (CIK) zeigt sich zufrieden mit dem Verlauf von „Karlsruhe gewinnt“: Sechs Wochen lang lief die Aktion. In dieser Zeit konnten Kunden nach einem Einkauf in einem der rund 50 beteiligten Unternehmen den Kassenzettel einschicken. Der landete in einem Lostopf.

Der Hauptgewinn waren Goldmünzen im Wert von 25.000 Euro. Die Ziehung fand jetzt auf dem Marktplatz statt. Eine Frau ist die Gewinnerin. Ihren Namen möchte sie nicht veröffentlichen, heißt es bei der City Initiative.

Die CIK zieht Bilanz: In der Summe gab es Preise im Wert von 50.000 Euro zu ergattern. Die BNN stellten einen Wochenpreis zur Verfügung: ein Digital-Abo für 24 Monate inklusive Apple iPad. Insgesamt gab es 350 Einzelpreise.

City Initiative Karlsruhe zeigt sich zufrieden

In den sechs Wochen des Gewinnspiels landeten den Angaben zufolge knapp 10.000 Belege in der Karlsruher Lostrommel. „Eine Zahl, mit der wir sehr zufrieden sind“, erklärt Citymanager Frank Theurer.

Henrik Rohde sagt als Vorstandsvorsitzender der City Initiative: „Mit dieser Aktion wollten wir zeigen, dass es sich lohnt, in unser schönes Karlsruhe zu kommen, man jede Menge attraktive Preise gewinnen kann und nebenbei so die Innenstadt zusätzlich belebt. Ich meine, das ist uns eindrucksvoll gelungen.“

Die von Rohde betriebene Zentralapotheke stellte auch die Goldmünzen zur Verfügung. Rohde betont: „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass Karlsruhe weiter floriert.“ Die City Initiative ist die größte Dachorganisation von Handel, Dienstleistung, Medien, Hotellerie, Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Karlsruhe.

Eigenen Angaben zufolge hat die CIK über 500 Mitglieder und vertritt insgesamt über 6.100 Unternehmen sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Karlsruhe und der Region. Gemeinsam will die Attraktivität Karlsruhes sichern und dazu beizutragen, dass sich Karlsruhe im wachsenden Wettbewerb gegenüber anderen Städten und Regionen behaupten kann.