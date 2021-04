Autofahrerin in Karlsruhe-Bulach übersieht Fahrrad-Postboten auf dem Gehweg

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag beim Ausfahren aus einer Tiefgarage einen Fahrradfahrer auf dem Gehweg übersehen. Der 51-jährige Postbote verletzte sich dabei leicht.

Leicht am Knie verletzt

Ein 51 Jahre alter Postbote hat sich am Mittwochnachmittag in Karlsruhe-Bulach bei der Kollision mit einem Auto leicht verletzt. Laut Pressemitteilung der Polizei fuhr die 23-jährige Autofahrerin gegen 15.15 Uhr mit ihrem Golf aus einer Tiefgaragenausfahrt über den Gehweg in die Grünwinkler Straße.

Dabei übersah sie den von links auf dem Gehweg kommenden Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 51-jährige erlitt dabei leichte Verletzungen am Knie. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Der durch den Unfall entstandenen Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.