Sportler zieht es offenbar verstärkt in den Wald

Beim Trimm-Dich-Pfad am Adenauerring herrscht trotz trüben Wetters viel Betrieb

Viele laufen allein, wenige zu zweit. Aber es sind ziemlich viele Walker und Jogger auf dem Parcours im Hardtwald am Adenauerring unterwegs, an einem normalen und grauen Nachmittag. Alle stellen fest: In der Corona-Zeit sind dort mehr Sportler unterwegs.