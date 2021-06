Die verbleibenden Tickets für die Premiere zur Eröffnung des neugebauten Badischen Staatstheaters sind 1975 begehrt. Auch in den Anfangsjahren danach sind die Sitzplätze schnell vergeben. In dem modernen Gebäude etabliert sich auch die künstlerische Arbeit.

Die Königin der Nacht ist krank. Einen Tag vor der Premiere im August 1975 muss Betriebsarzt Bernd Krüger die Hauptdarstellerin gesund bekommen. Mit Mozarts „Zauberflöte“ sollen im Neubau des Staatstheaters Karlsruhe erstmals die Vorhänge vor Publikum aufgehen.

Die Mühe lohnt sich, die Königin der Nacht kann auftreten. Krüger verfolgt die Opernvorstellung zur Eröffnung des Hauses im Rundfunk. Einen Platz im Saal bekommt er nicht. „Es war da, wer Rang und Namen hatte“, so Krüger. „Man musste in der Anfangszeit immer vorbestellen, um an Karten für Aufführungen zu kommen.“

Die Interimslösungen im Konzerthaus und der Stadthalle haben ein Ende. Oper, Schauspiel, Orchester und Ballet erhalten 1975 ein neues Zuhause.