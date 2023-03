„Bitte kommt nicht zur Halle“: Auftritt von Martin Rütter und Meisterkonzert abgesagt

Wegen einer mutmaßlichen Geiselnahme in Karlsruhe hat der prominente Hundetrainer Martin Rütter seine Fans aufgerufen, nicht zu einer mit ihm für den Abend geplanten, aber abgesagten Veranstaltung nahe des Einsatzortes zu kommen.

„Die Veranstaltung ist jetzt gerade abgesagt worden, und zwar deshalb, weil Luftlinie 100 Meter in einer Apotheke eine bewaffnete Geiselnahme stattfindet“, sagte Rütter in einem am Freitagabend auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Video. „Bitte kommt nicht zur Halle, es ist hier großflächig abgesperrt, und bitte kommt auch nicht in die Nähe.“

Rütters ausverkaufte Veranstaltung „Der will doch nur spielen!“ war ebenso wie ein Konzert in der Nähe am Abend kurzfristig abgesagt worden. Die Polizei ist in der Nähe wegen einer möglichen Geiselnahme in einer Apotheke im Großeinsatz. Die Karlsruher Messe ging laut einer Sprecherin von Tausenden verkauften Tickets aus.