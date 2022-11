Denk mal zurück

Freude und Frust: Als die ersten Care-Pakete in Karlsruhe und Baden-Baden ankamen

Jeder hoffte auf ein Care-Paket in der Hungerzeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch als endlich welche in Karlsruhe und Baden-Baden eintrafen, gab es auch viel Frust. Denn in den Genuss der nahrhaften Hilfspakete aus den USA kamen anfangs nicht unbedingt diejenigen, die sie am nötigsten hatten.