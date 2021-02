Landtagswahl

CDU-Kandidatin für Karlsruhe-West: Katrin Schütz will das Mandat zurückerobern

Am 14. März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Von 2006 bis 2016 vertrat Katrin Schütz für die CDU bereits den Wahlkreis Karlsruhe II in Stuttgart. In diesem Jahr will sie ihr Mandat zurückerobern.