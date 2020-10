Covid-Abteilungsleiter im Gesundheitsamt Karlsruhe rät zum Maskentragen und zur Kontaktreduktion

Auch das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Aber bislang hat die Kontaktnachverfolgung durch das Gesundheitsamt sehr gut geklappt und deshalb konnten wir Infektionsketten früh unterbrechen. Ab einer bestimmten Anzahl von Fällen kann man das in dieser Gründlichkeit allerdings nicht mehr schaffen. Deshalb werden sich die Zahlen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe in den kommenden Wochen wahrscheinlich in Richtung Landesdurchschnitt hochschaukeln. Es war ja klar, dass es im Herbst wieder mehr Infektionen gibt. Aber dass die Zahlen so explodieren, damit haben selbst viele Experten nicht gerechnet. Vielleicht war man an manchen Stellen auch zu lax, etwa bei den Vorgaben zum Reisen. Es gab dadurch einen Viruseintrag in die Bevölkerung. Das Abwägen der einzelnen Maßnahmen ist jedoch schwierig.