Das erwartet die Besucher beim Altstadtfest in Durlach

Nach zwei Jahren steigt am Wochenende in Durlach wieder das traditionelle Altstadtfest. 30 Vereine und 18 Bands sind dabei. Die Veranstalter rechnen mit über 100.000 Besuchern.

Zwei Jahre lang mussten die Fans des Durlacher Altstadtfests warten, nun ist es wieder soweit. Am 1. und 2. Juli geht das traditionelle Straßenfest in der Markgrafenstadt zum 44. Mal über die Bühne. Offiziell eröffnet wird die Sause am Freitag um 17 Uhr mit dem Fassanstich vor dem Rathaus von Bürgermeister Martin Lenz (SPD). Gefeiert wird dann bis spät in die Nacht und am Samstag wieder ab 13 Uhr. „Man spürt bereits das Kribbeln“, sagt Alexandra Ries. Das Konzept sei aber dasselbe wie seit dem ersten Straßenfest im Sommer 1977, so die Ortsvorsteherin weiter. „Daran wurde seither nur wenig geändert“.

Buntes Programm für Groß und Klein

Essen und Trinken gibt es in der ganzen Altstadt an den Ständen der 30 beteiligten Vereine. „Das sind trotz der Pause nur zwei weniger als 2019“, sagt Altstadtfest-Organisator Thomas Rösler. Die meisten Vereine gehören seit dem ersten Fest zu den Veranstaltern, erstmals dabei sind die beiden Faschingsvereine Dornwaldhexen und Turmberghexen. Familien mit Kindern kommen vor allem am Samstag bei Mitmachaktionen wie dem Tauchturm des DLRG Durlach hinter der Nikolauskapelle sowie entlang der Pfinztalstraße auf ihre Kosten.

Viel Musik auf acht Bühnen

Insgesamt 18 Bands und DJs legen an den beiden Festtagen auf acht Bühnen einen Klangteppich über die Markgrafenstadt. „Man kann sich sehr gut treiben lassen“, betont Ries. „Und wenn man die Musik von einer Bühne nicht mehr hört, hört man schon die ersten Töne von der nächsten.“

Die Bühnen stehen auf dem Marktplatz, dem Saumarkt, dem Alten Friedhof, vor der Nikolauskapelle, der Friedrich-Realschule und der Karlsburg sowie im Schoppengässle und im Biergarten des Lokals „Traube“. Viel los sein wird mit Sicherheit am Freitag ab 21 Uhr beim traditionellen Gig der Coverband Pik As auf dem Saumarkt und am Samstag ab 21.30 Uhr bei der NDW-Hommage von „Knutschfleck“ vor der Karlsburg.

Neues Talentkonzept

Der traditionelle Talentwettbewerb findet nicht mehr statt. Stattdessen gibt es am Samstagnachmittag Auftritte von sieben regionalen Bands auf sieben Bühnen. Den Anfang machen um 13 Uhr Artistic Vices am Alten Friedhof, um 13.30 Uhr startet Melontime vor der Karlsburg, um 15 Uhr folgt Evia auf dem Saumarkt, um 16 Uhr Samarah vor der Nikolauskapelle, um 16.30 Uhr Groove Channel im Biergarten der „Traube“ und um 17 Uhr die Realschulband Los Catacombos Kids vor der Friedrich-Realschule.

„Viele junge Künstler träumen davon, einmal auf dem Altstadtfest zu spielen“, sagt Ries. Und der Nachwuchs von heute seien die Stars von morgen. Die Karriere von Max Giesinger habe schließlich auch auf dem Altstadtfest begonnen.

Viele Besucher trotz Corona

Bei schönem Wetter rechnen Ortsvorsteherin Alexandra Ries und Organisator Thomas Rösler wieder mit über 100.000 Besuchern. „Die Leute in Durlach freuen sich schon riesig auf das Altstadtfest“, sagt Ries. Dass allzu viele Leute wegen der derzeitigen Corona-Sommerwelle aus Angst vor einer Infektion zuhause bleiben, damit rechnet die Ortsvorsteherin nicht. „Das Risiko muss jeder für sich selbst einschätzen“, betont Ries. Nach ihrer Erfahrung könne man eine Infektion bei einem Freiluft-Spektakel wie dem Altstadtfest noch eher verhindern wie bei einer Großveranstaltung in einer Halle.

Einschränkungen für Märkte und KVV

Da Marktplatz und Saumarkt mit Ständen der Vereine belegt sind, wird es am Freitag und am Samstag keinen Wochenmarkt in Durlach geben. Kein Durchkommen durch die Pfinztalstraße gibt es vom Freitag um 13.30 Uhr bis zum Sonntag um 4.30 Uhr für die Bahnen des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV).

Einschränkungen gibt es in diesem Zeitraum für die Tramlinien 1 und 8 sowie für die Buslinien 21, 23, 24 und 26. Die Haltestellen Friedrichschule und Schlossplatz werden nicht bedient, die Haltestellen Karl-Weysser-Straße und Turmberg nur von Bussen angefahren und zwischen der Straßenendhaltestelle Turmberg und dem Bahnhof Durlach wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Damit die Festbesucher gut nach Hause kommen, fahren die Bahnen von der Auer Straße Richtung Innenstadt in den Festnächten zwischen 1 und 3 Uhr im 15-Minuten-Takt.