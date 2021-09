Mit viel Liebe hat Anette Baur die alte Scheune in Karlsruhe-Daxlanden saniert. Seit sechs Jahren ist dort ihr Hofladen untergebracht, in dem sie neben Obst und Gemüse auch Wein und Gin anbietet. Wer möchte, bekommt gratis noch ein Rezept dazu.

In Anette Baurs Hofladen in Karlsruhe-Daxlanden kann man auch erst einmal ein paar Minuten stehen und gucken. Am Eingang der Scheune ist direkt ein Korb mit saftigen Bühler Zwetschgen drapiert, links warten Bio-Zitronen auf Käufer.

Im Lädchen selbst stehen mit Gemüse gefüllte Kisten, daneben Wein, Konserven und Gin. Im Kühlschrank gegenüber liegen Käse und hausgemachte Nudeln, auf dem Regal stehen Einmachgläser mit Marmelade oder vegetarischer Bolognese.

Alles ist liebevoll angerichtet. Dazwischen gibt es allerlei Hübsches zu kaufen – Nützliches und weniger Nützliches. Bunte Postkarten mit Sinnsprüchen, kleine Dekoartikel, Müslischalen, Schürzen für Kinder.