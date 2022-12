Auto fährt sich auf Gleisen in Karlsruhe-Daxlanden fest

Ein Auto hat sich am Samstagnachmittag im Karlsruher Stadtteil Daxlanden im Gleisbereich einer Bahnhaltestelle festgefahren. Der Stadtbahnverkehr war kurzzeitig beeinträchtigt.

Ein 48-Jähriger ist am Samstag gegen 17.30 Uhr in Karlsruhe-Daxlanden mit seinem Auto in ein Gleisbett gefahren.

Wie die Polizei mitteilte, sei der Fahrer vermutlich aus Unachtsamkeit in den Gleisbereich, Höhe Rheinstrandbad Rappenwörth geraten. Daraufhin fuhr er sich im Wendebereich der Endhaltestelle fest.

Bei der Bergung des Autos kam es kurzzeitig zu Beeinträchtigungen des Stadtbahnverkehrs. Es entstand ein Sachschaden von wenigen Hundert Euro.