Die Messe ist bestellt. 18 Arztpraxen stehen in der Halle. Doch kein Mensch krempelt den Ärmel hoch, um den Piks zu empfangen. Inzwischen ist auch Andreas Ruf mit der Vorstellung vertraut: Das Zentrum funktioniert. Es ist Impfzeit, und keiner geht hin. Der Stoff ist ausgegangen.

So richtig losgehen mit der Impferei gegen Corona wird es deshalb wohl erst im April. Nur ein paar versprengte Bundeswehrsoldaten halten in der riesigen Impfhalle die Stellung. Sie stecken in Kampfanzügen und telefonieren Senioren in offenen Impffragen hinterher.

Andreas Ruf, der Chef des Ganzen, arbeitet mit seinem Team im Hintergrund. Es gilt den Mangel zu verwalten, die verbliebenen Dosen durch Mobilteams in Altenheimen zu verimpfen und sich auf die für den Frühling erwartete Lieferwelle von Biontech & Co vorzubereiten.