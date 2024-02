Der Konfettiregen kommt, die Froschhexen seifen die erste Zuschauerreihe in der Durlacher Fußgängerzone damit ein. Nachschub lagert im quietschgrünen Handwagen. Die beeindruckende Piratengruppe aus Stutensee ist eben erst vorbeigesegelt. Sie hinterlässt eine appetitliche Spur aus Popcorntüten und anderen Süßigkeiten, die zum stilechten Schlachtruf „Ahoi“ vom hohen Schiff in die Menge fliegen.

Spendabel geht es unentwegt zu bei einem der attraktivsten Fastnachtsumzüge im Südwesten, in der historischen Durlacher Altstadt und auch vorher schon beim Anmarsch durch die lange Auer Straße. Mit vollen Händen werfen die närrischen Hoheiten reichlich Naschzeug ins närrische Volk entlang der rund 1,5 Kilometer langen Strecke. Das Publikum dankt es mit bester Stimmung.

Viele kleine Mäuse, Polizisten, Prinzessinnen und Bauarbeiter säumen schon die ersten Umzugsmeter. Die ohrenbetäubenden Böllerschüsse der Durlacher Schützengesellschaft lassen die Hände der Videofilmer an den Smartphones zittern. Dann ist kein Halten mehr. Die mehr als 50 Zugnummern setzen sich eine nach der anderen in Bewegung. An der Spitze das Organisationskomitee Durlacher Fastnacht mit dem Mottowagen. Diesmal meinen die Narren: „Ein Freizeitbad, wie wär des schee, und obendrauf könnte d’Festhall steh!“

Was auf die Ohren gibt’s Schlag auf Schlag. Die Europafanfare Karlsruhe schwingt zu den eigenen Bläserklängen Fahnen. Das Durlacher Musikprojekt „Los Catacombos“ bringt eine richtige Live-Band auf die Strecke. Überall wippen die Kinder mit, die von den Schultern von Mutter oder Vater den besten Blick aufs tolle Treiben genießen. Die Guggenmusiker der Dodderdabber aus der Oststadt lassen es ebenfalls krachen. Und dazwischen machen die Fußgruppen mit Rätschen ordentlich Lärm, wie etwa die Letschebacher Knaddles Zunft, die ein Heimspiel hat.

Guggenmusiker setzen Glanzpunkte beim Durlacher Fastnachtsumzug

Zu den Höhepunkten des erlebnisreichen Narrenaufzugs gehört das Defilee der Hottscheck-Zunft aus Grötzingen. Ihren Feuerigen Männern und der großen Hexenschar folgt das starke Guggenensemble, die Noten-Chaoten. Stimmung ist garantiert, auch für die Lenzenhubler gleich hintendran, die Fußgruppe der Karnevalsgesellschaft (KaGe) Blau-Weiss Durlach.

Doch auch die Waschhexen aus Beiertheim, die Neereder Spundefresser aus Neureut, viele andere bekannte und beliebte Formationen aus Durlach, Karlsruhe und aus dem nahen und weiteren Umkreis, darunter viele treue und bei den Zuschauern beliebte Gäste, werden teils enthusiastisch gefeiert.

Deutlich weniger schwere Fahrzeuge als früher, weniger Musik aus Lautsprecherboxen, dafür unverändert starke Live-Musik unterschiedlicher Art und viele der immer beliebteren Fußgruppen mit und ohne Handwagen: Das ist der Durlacher Fastnachtsumzug 2024, das macht ihn auffallend attraktiv. Die Blau-Weissen und die KaGe 04 Durlach halten zudem wieder mit eigenen Mottowagen die Tradition des rheinischen Karnevals hoch.

Durlacher Mottowagen machen Bürgergeld und Einzelhandel zum Thema

Ums Bürgergeld geht es bei den fantasievoll gestalteten Aufbauten der KaGe Blau-Weiss Durlach, und nicht lange muss das fröhliche Volk am Wegesrand warten, da kommt auch schon der Beitrag der KaGe 04 Durlach in den Blick. Mit ihrem Mottowagen kümmert sich die traditionsreiche Durlacher Fastnachtsvereinigung um den Fachhandel in der Fußgängerzone Pfinztalstraße: „D’Pfinztalstroß isch so leer, neue Fachgschäft müsse her!“

Die Karnevalisten des 1. CC Waldstadt (CCW) feuern Luftschlangenkanonen ab und heizen die Stimmung noch mal kräftig an. Auch die erfolgreichen Knielinger Gardetänzerinnen der Sängervereinigung „Holzbiere“ genießen den Jubel vom Straßenrand. Zum Dank lassen sie Süßes regnen, besonders reichlich am Familienbereich im und am Gewölbekeller des Rathauses.

Nadine und Stefan Schurse und Samantha Dillitzer-Praum feiern die Fastnacht mit ihren Kindern. Als Teletubbies verkleidet, nehmen sie das Spektakel gleich von der Rommelstraße an mit. Es gehört zum Charme des Durlacher Fastnachtsumzugs, dass sich der schrillbunte Umtrieb mit etwas Ortskunde mehrfach genießen lässt. Bis zuletzt wechseln Fans der Narretei den Standort, indem sie die Direttissima durch die Raumfabrik Richtung Post, die Christofstraße, den Altstadtring oder eine der kleinen Seitengassen als Querverbindung nutzen.

Um 16 Uhr sind die Popcornvorräte und Bonbonberge verteilt. Die Durlacher Turmberghexen, die Hot Shots-Fußgruppe und der Elferrat der Lyra Durlach passieren als letzte Zugnummern den Marktplatz. Zu Füßen der Karlsburg löst sich das organisierte närrische Treiben auf. Die Organisatoren sind mehr als zufrieden: Das Publikum zieht mit, und das Wetter hat gehalten. Helau.