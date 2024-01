Fastnachtsumzug in Karlsruhe-Durlach 2024: Die wichtigsten Infos

Zu den großen Fastnachtsumzügen im Land gehört das Narrendefilee in Karlsruhe-Durlach am Fastnachtssonntag, 11. Februar. Wo geht’s lang, wo steht man am besten, was wird geboten?

Gut zehn Tage noch, dann übernehmen die Fastnachter die Regie auf den Straßen in Durlach: Bis zu 100.000 Schaulustige zieht am Fastnachtssonntag, 11. Februar, der Fastnachtsumzug durch Durlach bei günstigem Wetter an.

Das Spektakel gehört zu den größten seiner Art in Baden-Württemberg. Besonders beliebt ist der Umzug aufgrund seiner Vielfalt an Aufstellmöglichkeiten für Familien auch mit kleineren Kindern und natürlich wegen der einzigartigen Kulisse: Der Streckenabschnitt in der historischen Altstadt ist der Höhepunkt des bunten Narrendefilees.

Wann geht’s los in Karlsruhe-Durlach?

Der Startschuss mit Salutschüssen ist um 14.11 Uhr an der Kreuzung von Auer Straße, Amalienbadstraße, Oberwaldstraße sowie der Rommelstraße, in der sich die Zugteilnehmer ab 13 Uhr nach und nach aufstellen.

Wo geht’s lang?

Vom Startpunkt geht es durch die Auer Straße, Christofstraße und Gritznerstraße und an der Post vorbei in die Pfinztalstraße Richtung Fußgängerzone. Am Schlossplatz ist Schluss, in der Karlsburgstraße löst sich der Zug auf.

Wie kommt man am besten hin zum Fastnachtsumzug?

Ebenso wie die Züge, die am Bahnhof Durlach halten, bringen die Tramlinien 1 und 2 anreisende Zuschauer aus der näheren und weiteren Umgebung direkt an die Umzugsstrecke.

An der Haltestelle Auer Straße wenden die Straßenbahnen der Linie 1 ab 13.25 Uhr, die Bahnen der Linie 2 ab 13.50 Uhr, so lange der närrische Trubel regiert.

Was ist geboten?

55 Gruppen bilden den Durlacher Fastnachtsumzug 2024, das sind drei Zugnummern mehr als im Vorjahr. Dazu zählen allein 32 Fußgruppen, kündigt der Cheforganisator des Umzugs an. Torsten Holzwarth, der Präsident des Organisationskomitees Durlacher Fastnacht (OKDF), verrät auch das Motto des 68. Durlacher Fastnachtsumzugs: „Ein Freizeitbad wie wär des schee – und oben drauf könnte d’Festhall steh!“

15 Fahrzeuge rollen mit im Umzug, so Holzwarth. Darunter sind auch Motivwagen, die teils aufwendig in der Tradition des rheinischen Karnevals gestaltet sind. Zu erwarten ist, dass auch das Motto des Umzugs aufgegriffen wird. Fünf Musikkapellen machen zusätzlich Stimmung, unter anderem mit schräger Guggenmusik.

Wo steht man besonders gut?

Der Durlacher Fastnachtsumzug hat von Anfang an viel Schwung. Zuschauer stehen schon am Startpunkt günstig: Zum einen bietet er viel Platz an der geräumigen Straßenkreuzung. Zum anderen sind die Salutschüsse um 14.11 Uhr ein echter Knaller.

Wer gern mit vielen Gleichgesinnten zusammensteht, ist schon in der Auer Straße richtig: Dort drängt sich viel närrisches Publikum, denn die Strecke berührt fast die gleichnamige Straßenbahnhaltestelle, und auch der Bahnhof Durlach liegt nur drei Fußminuten entfernt.

Besonders stimmungsvoll ist es auch in der Fußgängerzone, wenn sich Zugteilnehmer und Zuschauer zwischen den historischen Fassaden drängen. Die größte Ausgelassenheit entfaltet sich am Marktplatz. Aus dem Rathaus am Durlacher Marktplatz wird das Geschehen moderiert.

Wohin mit Kinderwagen?

Im und am Gewölbekeller des Durlacher Rathauses an der Pfinztalstraße wird ein separater Familienbereich mit Platz auch für Kinderwagen eingerichtet.