Große Pläne für Top-Adresse

Geht das P90 in Durlach an die Sparkasse Karlsruhe?

Ein Umzug von nur 120 Metern soll den westlichen Eingang Durlachs als größtem Karlsruher Stadtteil beleben. Wenn es so kommt wie geplant, zieht die Sparkasse Karlsruhe gegenüber der Friedrichschule aus und entweder ins sanierte P90 oder in einen Neubau an dessen Stelle.