In Durlach und Grötzingen fehlen Pflegeplätze für Alt und Jung

Im März kommt der Ausbau bei Kindertagesstätten in Durlach wieder einen Schritt voran – aber das Angebot in der Seniorenpflege ist zuletzt geschrumpft.

60 Kinder sollen ab März 2023 im Erdgeschoss der ehemaligen Paracelsus-Klinik spielen, lernen und essen. Das ist allerdings nicht gleichbedeutend mit 60 neuen Plätzen, denn die kleine Kindertagesstätte in der Dornwaldsiedlung zieht in die umgebaute frühere Klinik. Außerdem macht das Stadtamt die Spiel- und Lernstube Untermühl dicht.

Eine große Tagespflegestelle soll anstelle der Lernstube in der Untermühlsiedlung in einem der 21 schlichten Mehrfamilienhäuser neben der Autobahnmeisterei eingerichtet werden. Darin wird es den Plänen zufolge 18 Betreuungsplätze für kleine Kinder geben. Verhandlungen mit freien Trägern laufen bereits, hieß es in der öffentlichen Sitzung des Durlacher Ortschaftsrats.

Es klaffe weiter eine große Lücke zwischen dem Betreuungsbedarf und dem Platzangebot in und um Durlach, sagt der Amtsleiter für Jugend und Soziales in Durlach, Roland Laue.

Bei der Kinderbetreuung, einem für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zentralen Thema, führt östlich der Autobahn, wo rund 54.000 Bürger wohnen, das Stadtamt Durlach Regie. Dort laufen die Fäden nicht nur für Kindertagesstätten in Durlach und Aue zusammen, konzeptionell eingebunden sind auch die Kitas in den Höhenstadtteilen, in Wolfartsweier und Grötzingen.

Weniger Plätze für Senioren-Pflege im Osten von Karlsruhe

Eine deutliche Abwärtstendenz beim Platzangebot für pflegebedürftige Senioren in Durlach und Grötzingen weist eine Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Ortschaftsrat aus. Inzwischen gibt es wieder nur fünf statt sechs Anbieter wie zuletzt Anfang 2019.

Das Platzangebot, das in den Jahren 2020 und 2021 bei 516 lag, ist wieder auf 477 geschrumpft. Anfang 2019 waren es 434. Ein wichtiger Faktor ist die Schließung des Seniorenheims „Haus am Turmberg“ in der Basler-Tor-Straße.

Schlecht steht es auch um die Pläne, wieder ein Seniorenangebot in Schloss Augustenburg im Nachbarstadtteil Grötzingen zu schaffen. Ursprünglich sollte es nach einer Umgestaltung 100 stationäre Pflegeplätze, 30 Service-Appartements und 15 Wohnungen bieten.

Bis 2019 betrieb die Haus-Edelberg-Gruppe, die zur Orpea-Gruppe gehört, Schloss Augustenburg als Senioreneinrichtung. Die Orpea-Gruppe will das älteste Karlsruher Schloss jetzt verkaufen.

Vom geplanten Baugebiet Oberer Säuterich am Rand von Durlach-Aue versprechen sich die Durlacher Ortschaftsräte einen großen Fortschritt beim Platzangebot sowohl für Kinder als auch für Senioren, die nicht mehr eigenständig leben können. Geplant werde ein Haus für Jung und Alt, kündigte die Durlacher Ortsvorsteherin Alexandra Ries an. Das Konzept sei schon konkret in Arbeit.