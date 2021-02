Eine Solidaritätsaktion für Gastronomen und kleinere Händler in Durlach starten Kommunalpolitiker, Stadtamt und ansässige Unternehmer. Parallel kündigen Ladeninhaberinnen an, am Samstag vorm Durlacher Rathaus Mahnwache zu halten.

„Optimismus reicht nicht mehr, jetzt geht’s ums Überleben“, sagt Meike Eberstadt. Sie führt einen der kleinen Läden, die typisch sind für die Durlacher Mitte. Doch aus ihrem Kräuterladen bei der Friedrichschule blickt die Mutter eines Zweijährigen jetzt schon auf zwei leerstehende Geschäfte. „Wenn wir nicht aufstehen, tut sich nichts. Wir müssen laut werden“, sagt sie.

Rote Plakate mit Alarmbotschaft sind an mindestens 20 betroffene Durlacher Einzelhändler verteilt. Eine Mahnwache steht für Samstag an: Im Anschluss an den Wochenmarkt sitzen von 14.30 bis 16.30 Uhr Ladeninhaber und Beschäftigte still und mit Abstand auf Klappstühlen vor dem Durlacher Rathaus. Ihre Botschaft: „Ohne uns stirbt Durlach!“

„Die Lage ist wirklich ernst“, bestätigt Durlachs Ortsvorsteherin Alexandra Ries. Kleine und mittlere Läden, Cafés und Restaurants, aber auch Künstler und Ateliers stünden unter enormem Druck. Die Durlacher Altstadt, „unser Herz“, möchte sie sich nicht ohne diese Vielfalt vorstellen, sagt Ries: „Das ist unverzichtbar für unser Miteinander.“