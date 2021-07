Karlsruher Schlossgartenbahn und Turmbergbahn starten in die Saison

Irgendwie hat Schirin Kretschmann das Versprechen schon gehalten, das sie ihrem Sohn gegeben hat. Allerdings fällt es eine ganze Nummer kleiner aus.

Die gebürtige Karlsruherin, die in Berlin lebt und in München arbeitet, wollte mit ihrer Familie mit der Bergbahn an diesem Wochenende hoch hinaus. Die Zugspitze war das Ziel, ehe die Wettervorhersage einen Strich durch die Rechnung machte. Nun verlässt sie am Samstag zur Mittagszeit die Talstation der Turmbergbahn. Erst einen Tag zuvor war die in die Saison gestartet, am Samstag folgte die Schlossgartenbahn.

Technische Probleme verzögern den Start