Kurze Wege für Kinder und Eltern: Das kann Familien im Konfliktfall helfen. Eine neue Adresse in Durlach erweitert jetzt das Angebot. Das bedeutet viel in dem Karlsruher Stadtteil, der die meisten Einwohner hat.

Wenn Eltern sich trennen, kann heftiger Streit entstehen um die Frage, wie die Kinder den Kontakt zur Mutter und zum Vater behalten.

Familienrichter oder die Fachleute in der Sozial- und Jugendbehörde regen dann bei Bedarf den sogenannten Begleiteten Umgang an.

Neuer Raum für Familien in Trennung

Der Kinderschutzbund Karlsruhe hat dafür Spiel- und Aufenthaltsräume in der zentralen Adresse in der Kriegsstraße 152 nahe dem Karlstor und nun auch in der neuen Dependance des Kinderschutzbundes in der Gritznerstraße 3.

Zur offiziellen Eröffnung trafen sich dort am Dienstagvormittag Vertreter der Institutionen, Einrichtungen und Ämter, die sich in Karlsruhe für Kinder und Familien einsetzen.

Die Durlacher Ortsvorsteherin Alexandra Ries unterstreicht die Bedeutung, die das Engagement des Kinderschutzbundes in Karlsruhes bevölkerungsreichstem Stadtteil hat.

Dieses Angebot in diesen Räumen in Durlach ist ein großer Gewinn. Alexandra Ries, Durlacher Ortsvorsteherin

„Dieses Angebot in diesen Räumen in Durlach ist ein großer Gewinn“, sagt Ries. „Wir haben jetzt eine fantastische Situation mit Anlaufstellen für Familien, die so nah beieinander liegen, dass man zu Fuß von einer zur anderen gehen kann.“

Kennen sich die beteiligten Eltern und die Fachleute, die Familien in Krisen begleiten, persönlich, könne das ein entscheidender Vorteil sein, betont der Leiter der Sozial- und Jugendbehörde im Stadtamt Durlach, Roland Laue. Mit dem Kinderschutzbund sei das gegeben.

Kurse auch für Großeltern und Babysitter

„Wir arbeiten schon lange eng zusammen“, betont Laue. „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Bei Bedarf legen wir den Betroffenen diese Adresse nahe.“

Kurse für Mütter, Väter, Großeltern, Babysitter: All das gehört zum Angebot des Kinderschutzbundes nun auch in der Durlacher Außenstelle, berichten die Geschäftsführerin Renate Gissel und der Vorsitzende Karl Prömpeler-Kuhn.

Ehrenamtliche Umgangsbegleiter gesucht

Beim Begleiteten Umgang bedeutet der zusätzliche Raum bessere Chancen für Familien mit entsprechendem Bedarf, zum Zug zu kommen.

Um das Angebot weiter auszubauen, sucht die Fachbereichsleiterin beim Kinderschutzbund Karlsruhe, Kornelia Romer, Interessierte für die ehrenamtliche Umgangsbegleitung aus Durlach und den benachbarten Stadtteilen sowie den Höhenstadtteilen.

Ortskenntnis und kurze Wege sind ideal. Kornelia Romer, Kinderschutzbund

„Ortskenntnis und kurze Wege sind ideal“, erklärt Romer. Wo ein schöner Spielplatz für das jeweilige Kind liegt oder welches Ausflugsziel passt: Auch das gehört zu einer gelungenen begleiteten Begegnung.